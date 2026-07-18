Kaçak Altın Operasyonu: 395 Gram Ele Geçirildi

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Bulgaristan'ın Malko Tarnovo gümrüğüne giriş yapan bir otomobil ile otobüste yapılan aramalarda 395,49 gram kaçak altın takı ele geçirildi.

Türkiye'den Romanya'ya gitmek üzere Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a giriş yapan Romanya plakalı otomobilde bulunan sürücü ve yolcuların beyan edecek eşyalarının olmadığını söylemesi üzerine araç detaylı aramaya alındı.

Yapılan kontrollerde, bir yolcunun çantasında kişisel eşyaların arasına gizlenmiş 207,35 gram, diğer yolcunun bagajında ise 132,14 gram altın takı bulundu. Ele geçirilen takılar arasında lüks kutular içerisinde kolye ve bilezik setlerinin de yer aldığı belirtildi.

Bir diğer olayda ise Türkiye'den Romanya'ya giden ve bir Türk vatandaşının kullandığı yolcu otobüsü denetlendi. Gümrük ekipleri, otobüsün gösterge panelindeki fabrika boşluğuna gizlenmiş 56 gram altın takılar ele geçirdi.

Uzman incelemesinde ele geçirilen mücevherlerin farklı ayarlarda sarı ve beyaz altından üretildiği, toplam değerinin ise 25 bin 427 euro olduğu tespit edildi.

Bulgaristan Gümrük Kanunu kapsamında 2 Romanya vatandaşı ile 1 Türk vatandaşı hakkında idari işlem başlatılarak, kaçak altınlara el konuldu. - BURGAZ