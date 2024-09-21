Kaçak Şarap İddiası Yanlış Bilgi

3.Sayfa

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Şarköy Mürefte'de kaçak şarap ele geçirildiği yönündeki haberin sehven yapıldığını ve işletmede sadece idari yaptırım uygulandığını belirtti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'nde A.A.K. isimli şahsın depo olarak kullandığı alanda 43 bin 102 şişe kaçak şarap ele geçirildiğine dair yapılan haber, sehven yapıldı. Söz konusu işletmede kaçak içki ele geçirilmemiş olup, işletmeye yalnızca idari yaptırım uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi. - TEKİRDAĞ