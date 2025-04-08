Kaçak Sigara Yakalandı

Sigara kaçakçıları, tütün tespit köpeğinden kaçamadı

KAYSERİ - Kayseri'de jandarma ekiplerinin tütün tespit köpeği ile yaptığı çalışmalarda bin 100 paket kaçak sigara bulundu.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Bünyan ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri- Malatya yolunda yol kontrol devriyesi icra edildi. Uygulamada çay ve tütün tespit köpeğinin bir tıra tepki vermesi üzerine yapılan aramalarda bin 100 paket kaçak sigara bulundu. Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili işlem başlatıldı.