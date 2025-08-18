Bursa'nın İznik ilçesinde babasının kamyoneti ile gezerken polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 16 yaşındaki çocuk, polis arabasına çarptı. Çocuk ekipler tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesinde babasından habersiz aldığı kamyonetle gezmeye çıkan 16 yaşındaki A.E.Ç., polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polisleri peşine takan çocuk kaçmaya başladı. Kısa süre sonra aracı sıkıştırılan çocuk, tekrar kaçmak isterken polis arabasına çarptı. Çocuk ekipler tarafından gözaltına alındı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kaçan Çocuk Polis Arabasına Çarptı - Son Dakika
