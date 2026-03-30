Kaçan Motosiklet Sürücüsüne 336 Bin TL Ceza

30.03.2026 23:34
Kocasinan'da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yakalandı, 336 bin TL ceza ve motosiklet men edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 336 bin TL idari para cezası yazılırken, motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine Y.N. yönetimindeki plakasız motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan Y.N. kaçmaya başladı. Y.N., ekipler tarafından kovalamaca sonucu Billur Caddesi üzerinde yakalandı. Yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'plakasız araç kullanmak', 'dur' ihtarına uymamak ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından toplamda 336 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edilerek, çekici tarafından otoparka çekildi.

Öte yandan, polisten kaçtığı sırada motosikleti deviren Y.N. ve motosiklette bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı. 2 şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

22:39
22:35
22:14
22:11
21:35
20:22
