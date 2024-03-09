Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı

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Bitlis'te daha önce kaçırdığı Ayşe İnceyol'un evini uzun namlulu silahla basan evli Cihan Oral, üç kişiyi katletti. 27 yaşındaki genç kadın, babası ve ağabeyi saldırıda hayatını kaybetti. Anne Nermin İnceyol ise ağır yaralandı. Katliam yapan Cihan Oral, olaydan sonra kaçtı.

09.03.2024 12:05  Güncelleme: 12:14
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Bitlis'in Mutki ilçesinde evli Cihan Oral, daha önce kaçırdığı Ayşe İnceyol'un evini bastı. Oral, uzun namlulu silahla 3 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaraladı.

KAÇIRILAN KIZLARINI BULUP EVE GETİRMİŞLER

Olay, saat 03.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesi Arpalıseki Mahallesi'nde meydana geldi. Muş'un Korkut ilçesine bağlı Azaklı köyünde oturan evli Cihan Oral, yaklaşık bir yıl önce Ayşe İnceyol'u (27) kaçırdı. Ancak İnceyol ailesi, bir süre sonra kızlarını bulup eve getirdi.

UZUN NAMLULU SİLAHLA KATLİAM YAPTI

Cihan Oral, uzun namlulu silahını da yanına alarak dün gece ilçeye geldi. Uzun namlulu silahla Ayşe İnceyol'un evine giden Cihan Oral ile aile bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Oral, silahını ateşleyip dehşet saçtı. Oral, Ayşe İnceyol ile babası Musa (65) ve ağabeyi Neytullah İnceyol'u (35) öldürdü, annesi Nermin İnceyol'u (54) ise ağır yaraladı.

YARALI ANNE TEDAVİ ALTINDA

Mahallelinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nermin İnceyol, ambulansla Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen baba ve 2 çocuğunun cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarma, olayın ardından kaçan Cihan Oral'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı
Kaynak: DHA

Bitlis, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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