Kadıköy'de Ambulansı Durduran Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Kadıköy'de Ambulansı Durduran Şüpheliler Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kadıköy'de motosikletle ambulansı durdurup içinde hasta var mı diye kontrol eden iki şüphelinin yakalandığını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından olayı kınayarak, şüphelilerin insanlık göstermediğini belirtti.

12.06.2024 11:54
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Kadıköy'de motosikletle ambulansı durdurup içinde hasta var mı diye kontrol eden iki şüphelinin yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Kadıköy'de motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ambulansı durdurup içerisinde hasta olup olmadığını kontrol etmişti. Olayın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medya hesabından, "İstanbul Kadıköy'de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde" paylaşımı yaptı. Bugün ise Koca'ya cevap veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sayın Bakanım, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M. T olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır. Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa, onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Ambulansı Durduran Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

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