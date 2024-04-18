Kadıköy\'de Bir Kişi 8 Yerinden Bıçaklandı

Kadıköy'de henüz kimliği belirsiz kişiler tarafından, bir şahıs 8 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan şahsı olay yerine yakın olan bir taksici hastaneye kaldırdı. Yaşanılan olay ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kadıköy İlçesi, Osmanağa Mahallesi, Süleyman Paşa Sokak üzerinde saat 03.15 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından yolda yürüyen Ali Rıza Ocak (51) önce dövüldü, ardında 8 yerinden bıçaklandı. Ali Rıza Ocak'ı bıçaklayan şahıslar olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ali Rıza Ocak'ı kanlar içinde uzun bir süre yürüyerek yardım istedi. Olay yerinin yakınlarından geçen bir taksici yaralıyı aracına alarak hastaneye götürürken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşanılan olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
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