Kadıköy'de yıkılacak binanın çatısında yangın çıktı

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Kadıköy'de yıkılacağı için boşaltılan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Yangın, Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi Teyfik Gelenbe Sokak'ta saat 21.30'ta yaşandı. İddiaya göre, kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılacağı için boşaltılan 5 katlı binada madde bağımlıları yangına neden oldu. Alevler bir anda büyüyerek tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen çatıyı yaklaşık 1 saat süren uğraşlar sonunda söndürmeyi başardı.

Esnaf Yavuz Özkaya, "Burada bir sürü bina yıkılıyor. Bir tek burası değil, burada var, yukarıda var, her yerde yıkılacak. Boş niye bekletiliyor? Bakın şu anda benim aracım tam önünde. Yani herhangi bir şey olsa, bir can kaybı olsa nasıl olacak? Yani mümkün değil, böyle bir kanun olmaz. İçi boşaldı, hemen yıkacaklar. Giriyor tinerciler, giriyor başıboş insanlar yakıyor. Yan binaya sıçrasa orada insanlara bir şey olsa ne olacak? Kadıköy'ün göbeği burası. Burada ilgililer gelip hiçbiri mi ilgilenmiyor? Yani burada gelip de bu kadar insanların yaşadığı bir yerde böyle etrafını bir demir çevirip, sadece demirle kapatıp sorun çözüldü mü oluyor yani?" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL