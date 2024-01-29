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Kadıköy'de iki sürücünün trafikteki kavgası denetim noktasında son buldu - Son Dakika
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Kadıköy'de iki sürücünün trafikteki kavgası denetim noktasında son buldu

Kadıköy'de D-100 Karayolunda seyir halindeyken tartışan 2 sürücünün kavgası polis denetim noktasında son buldu. Polis ekiplerinin uyarılarıyla el sıkışan sürücüler yoluna devam etti. Olayda araçtan inen kadın, araçta çocuklarının olduğunu söyleyerek diğer sürücüye tepki gösterdi. Polis ekipleri sürücüler arasındaki kavgayı ayırırken, ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı.

Kadıköy\'de iki sürücünün trafikteki kavgası denetim noktasında son buldu
29.01.2024 - 23:38,
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Kadıköy'de iki sürücünün trafikteki kavgası denetim noktasında son buldu

İSTANBUL - Kadıköy'de D-100 Karayolunda seyir halindeyken tartışan 2 sürücünün kavgası denetim noktasında son buldu. Polisin denetim noktasında aracını durduran sürücü polislerden diğer sürücüyü de durdurmasını istedi. Polis ekiplerinin uyarıların ardından el sıkışan sürücüler yoluna devam etti.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Kadıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafikte seyir halindeki iki sürücü arasında sözlü tartışma çıktı. Sürücülerden biri diğer sürücüyle olan tartışmasını cep telefonu ile kayda almaya başladı. Yolda polis denetim noktasını gören sürücü denetim noktasında durarak polis ekiplerinden diğer aracı da durdurmasını istedi. Araç polis ekipleri tarafından durdurulurken, araçtan inen kadın, araçta çocuklarının olduğunu söyleyerek diğer sürücüye tepki gösterdi. Polis ekipleri sürücüler arasında kavgayı ayırırken, sürücülerin ehliyet ve ruhsatları ekipler tarafından kontrol edildi. Polis ekiplerinin uyarıların ardından el sıkışan sürücüler yoluna devam etti.

"Polis ekiplerinin yanına çekti "

Sürücülerden Harun K., "Görüntü çeke çeke makas atıyordu. Bizim arabanın yanından da kıl payı geçti. Arabada çocuk olduğunu söyleyerek düzgün sürmesini istedik. Bize 'sağa çek' diyerek tepki gösterdi. İleride polisleri görünce onların yanına çekti " diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de iki sürücünün trafikteki kavgası denetim noktasında son buldu - Son Dakika


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