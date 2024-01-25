 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kadıköy'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: Binlerce Sigara ve Likit Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: Binlerce Sigara ve Likit Ele Geçirildi

Kadıköy'de yapılan bir operasyonda, kaçak elektronik sigara satışı ve sevkiyatı yapılan bir evde binlerce elektronik sigara ve likit ele geçirildi. Operasyonda ayrıca iki kişi de yakalandı.

25.01.2024 - 10:19,
Abone Ol

Kadıköy'de kaçak elektronik sigara operasyonu

Operasyonda bin 875 elektronik sigara ele geçirildi

İSTANBUL - Kadıköy'de kaçak elektronik sigara satışı ve sevkiyatı yapılan bir eve polis operasyon düzenledi. Operasyonda bin 875 adet elektronik sigara, 30 adet elektronik sigara likidi ele geçirilirken iki kişi yakalandı.

Kadıköy'de Göztepe Mahallesinde bulunan bir ikamet adresinde kaçak elektronik sigara satışı ve sevkiyatı yapıldığı bilgisş edinen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adrese 23 Ocak Salı günü saat 22.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda, bin 875 adet elektronik sigara, 30 adet elektronik sigara likidi, 3 kutu kaçak sigara ele geçirildi. C.B. ve H.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Kadıköy\'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: Binlerce Sigara ve Likit Ele Geçirildi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Operasyon, Kadıköy, Gözaltı, Suç, Polis, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: Binlerce Sigara ve Likit Ele Geçirildi - Son Dakika


12:53
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:36
İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı

Son Dakika
12:53 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
11:22 Bayern Münih maçında dünya futboluna damga vuran skandal! Trabzonspor'un eski hocası, Sane'ye yumruk attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:02:59. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: Binlerce Sigara ve Likit Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement