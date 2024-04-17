Kadıköy'de Kız Arkadaşına Laf Atan Kişiyle Kavga Eden Genç Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kadıköy'de Kız Arkadaşına Laf Atan Kişiyle Kavga Eden Genç Öldürüldü

Kadıköy\'de Kız Arkadaşına Laf Atan Kişiyle Kavga Eden Genç Öldürüldü

Kadıköy'de yaşanan olayda, Davut Atakov'un kız arkadaşına laf atan kişiyle kavga etmesi sonucunda hayatını kaybetmesiyle ilgili davada karar verildi. Şüpheli Ali Kumsal Şallı, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada konuşan anne Atakov, oğlunu düğün konvoyu düşünürken cenaze konvoyuyla defnettiğini söyledi.

17.04.2024 09:41  Güncelleme: 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de sokakta yürürken, kız arkadaşına laf atan kişiyle kavga etmesi sonucunda öldürülen Davut Atakov (23) davasında karar verildi. Şüpheli Ali Kumsal Şallı'nın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı. Duruşmada söz verilen Anne Atakov, "Oğlumun düğün konvoyunu düşünürken cenaze konvoyuyla defnettim" dedi.

Kadıköy'de 14 Ekim 2023 tarihinde Almanya'dan gelen kız arkadaşı Simge Tuğcu ile birlikte Kadıköy'de yürürken, yol kenarında duran Ali Kumsal Şallı'nın (57) genç kadına laf atması üzerine taraflar arasında başlayan tartışma Atakov'un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Şallı hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istendi.

Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Kumsal Şallı, müşteki anne Oğulgözel Atakov, tanık Simge Tuğcu ve taraf avukatları katıldı.

"Keşke kız arkadaşını dinleseydi de bunlar olmasaydı"

Duruşmada söz verilen tutuklu sanın Ali Kumsal Şallı, "Bu olay gerçekten bir kaza. Ölen kişiyi tanımam etmem. Kendi halimde oturuyordum. Kafaları güzeldi. Laf atmadım. İkisinin kafası güzeldi. Bana bakıyordu. Neden bakıyor diye şüpheye düştüm. Gözlerim de bozuk anlayamadım. 20 dakika ilerledi sonra bana doğru geri geldi. Kız arkadaşıma mı bakıyordun dedi ve saldırmaya başladı. Yanımda çakı vardı. Kız arkadaşı 'aşkım yeter bırak adamı' dedi. Keşke onu dinleseydi de bunlar olmasaydı. Çakıyı korkutmak amacıyla boşa salladım. Kan falan görmedim. Öldüğünden ertesi gün haberim oldu çok şaşırdım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

"Göz göze geldik bize laf etti"

Tanık olarak dinlenen Atakov'un kız arkadaşı Simge Tuğcu, "Davut ile caddede yürüyorduk. Şahsın yanından geçerken göz göze geldik bize laf etti. Davut geri dönüp haddini bil dedi. Şahıs yine laf etti. Davut geri döndü. Aralarında itiş kakış oldu. Yerdeyken Davut'u bıçakladı. Şahıs yerden kalkarken bıçağı elinde gördüm. Sonra şahıs kaçtı. Davut bana doğru gelirken üzeri kan olmuştu" dedi.

"Oğlumun düğün konvoyunu düşünürken cenaze konvoyuyla defnettim"

Anne Dilber Atakov: "Ben bir anneyim. En ağır cezayı almasını istiyorum. Oğlum namusunu korurken onu öldürüyor. Oğlumu öldürdüğü gün beni de öldürdü. Çocuğumun kimseye zararı yoktu. Oğlumun düğün konvoyunu düşünürken cenaze konvoyuyla defnettim" dedi.

Mahkeme indirim uygulamadı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ali Kumsal Şallı'nın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim uygulamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kadıköy, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Kız Arkadaşına Laf Atan Kişiyle Kavga Eden Genç Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:24 Abdulkadir Selvi’nin AK Parti için yazdığı reçete MHP’yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam Abdulkadir Selvi'nin AK Parti için yazdığı reçete MHP'yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam
14:17 Milletvekilinin yanlış parkını ihbar edenlere hapis cezası Milletvekilinin yanlış parkını ihbar edenlere hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 18:49:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Kız Arkadaşına Laf Atan Kişiyle Kavga Eden Genç Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement