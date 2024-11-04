Kadıköy'de Kuyumcu Soygunu: 4 Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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Kadıköy'de Kuyumcu Soygunu: 4 Hırsız Yakalandı

Kadıköy\'de Kuyumcu Soygunu: 4 Hırsız Yakalandı

Kadıköy'de kuyumcuyu soyan 4 hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı ve yakalandı.

04.11.2024 22:24
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Suç dosyaları kabarık 4 hırsız kuyumcuyu böyle soydu

İSTANBUL - Kadıköy'de murç ve çekiçlerle kepengini kırdıkları kuyumcuya girerek vitrindeki altınları çalan 4 hırsız önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. Şüphelilerin suç dosyalarının kabarık olduğu ve 2 kişinin kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle arandıkları da ortaya çıktı. Öte yandan şüphelilerin Güngören'de bir iş yerinden kasa çaldıkların da tespit edildi.

Olay, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda 9 Eylül Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde işyerine gelen hırsızlar, fırsatını bulunca harekete geçti. Ellerindeki murç ve çekiçlerle kuyumcunun kepengini kırarak içeri giren hırsızlar, vitrindeki ziynet eşyalarını çalarak oradan kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışmalar kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Hırsızların iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandıkları belirlendi. Görüntülerde işyerine gelen şüphelilerin kepengi ve iş yeri camını kırmak için bir süre uğraştıkları, içeri giren hırsızların vitrindeki altınları yanlarında getirdikleri torbalara doldurdukları görüldü. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Suç dosyaları kabarık olan şüpheliler kısa sürede yakalandı

Bağcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece adreslere yapılan baskında Erhan Y.(32), Mahsut Y.(25), Sidar D.ve Murat K.yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca ve çok sayıda mermi de ele geçirildi. Öte yandan Erhan Y.'nin 15, Mahsut Y.'nin 9, Sidar D.'nin 41, Murat K.'nın 31 suç kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerden Sidar D. hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve şüphelinin 3 ayrı dosyadan arandığı da ortaya çıktı. Murat K. isimli şüpheli hakkında da daha önceden işlediği suçlar nedeniyle 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve bu nedenle arandığı belirlendi. Hırsızların 1 Mayıs Çarşamba günü Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'ndeki bir işyerinden içinde 5 bin dolar ve araç anahtarı bulunan çelik kasayı da çaldıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Kuyumcu Soygunu: 4 Hırsız Yakalandı - Son Dakika

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