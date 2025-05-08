Kadıköy'de Mattia Davası: Adalet Arayışı Devam Ediyor - Son Dakika
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Kadıköy'de Mattia Davası: Adalet Arayışı Devam Ediyor

Kadıköy\'de Mattia Davası: Adalet Arayışı Devam Ediyor

Bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için aile adalet mücadelesine devam ediyor.

08.05.2025 17:29
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Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrasında

bir açıklama yapan anne Yasemin Akıncılar, "Ahmet için, Ahmetler için mücadele ettik. Bu davanın peşini bırakmıyoruz" dedi.

Kadıköy'de bit pazarında 24 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Çok sayıda vatandaş destek için Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Adliye bahçesinde toplanan kalabalık, "Mattia Ahmet için adalet" sloganı attı. Duruşma, sanıklar 18 yaşın altında oldukları için kapalı görüldü. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 20 Haziran tarihine erteledi.

Duruşma sonrasında Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar ve babası Andrea Minguzzi ile aile avukatı Rezan Epözdemir basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Bu davanın peşini bırakmıyoruz"

Anne Yasemin Akıncılar, "Ahmet için, Ahmetler için mücadele ettik. Bu davanın peşini bırakmıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. 20 Haziran'da tekrar buluşacağız. Çok büyük ve fazla dualar alıyoruz. Ahmet'in bahçesine gelen çok kişi var. Sadece şehir dışından değil, yurt dışından da gelenler var" dedi.

"Herkes için savaşacağız"

Baba Andrea Minguzzi, "Bu katilleri durdurmak lazım. Biz peşindeyiz. Ahmet maalesef geri gelmeyecek ama sizin çocuklarınız için, yetişkinler için, herkes için savaşacağız" diye konuştu.

"Cinayeti tasarlamışlar"

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Parktaki kavga sonrasında taraflar pazar yerine iniyorlar. Sanık saat 08.11'de bıçağı alıyor, 08.14'te ilk karşılaşmayla küfürler ediyor. 08.17'de yumruklu saldırı, 08.20'de de cinayeti gerçekleştiriyor. Sanıklara 'Niçin pazara gelir gelmez, daha Ahmet'i görmeden bıçağı alıyorsun?' diye sorduğumuzda, 'Tartışacağımızı ve kavga edeceğimizi öngördüğümüz için aldık' dediler. Halbuki öncesinde bir kavga yaşanmış. Bu cinayetin tasarlandığını ortaya koyuyor" dedi.

Epözdemir, duruşmada kapsamlı bir savunma yaptıklarını belirterek, "Sanıklara sorular sorduk. Soruşturmanın genişletilmesine yönelik taleplerimiz oldu. Bir kısmı kabul edildi. Önümüzdeki celse tanıklar dinlenecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Mattia Davası: Adalet Arayışı Devam Ediyor - Son Dakika

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