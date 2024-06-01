Kadıköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika
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Kadıköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

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Kadıköy'de seyir halindeki iki sürücü arasında çıkan tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokak üzerinde duran araçlardaki kişilerin birbirleriyle yumruk ve tekmelerle kavga ettiği görülüyor.

01.06.2024 07:49
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Kadıköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de araçla seyir halindeki iki sürücü, yolun ortasında durarak tekmeli yumruklu kavga etti. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kadıköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi, Sultan Sokak üzerinde dün saat 23.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı. Sürücüler sokak üzerinde bir anda durarak yumruklu tekmeli kavga etmeye başladı. Bir süre kavga eden şahıslar araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde iki aracın durduğu ve o araçtaki kişilerin yumruk ve tekmelerle birbiriyle kavga ettiği görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika

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