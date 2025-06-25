Kadıköy'de Tehdit Davasında Karar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kadıköy'de Tehdit Davasında Karar

25.06.2025 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 yaşındaki Mattia'nın ailesine tehdit eden sanıklardan biri tahliye edildi, diğeri tutuklu kaldı.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit davasında Barış Ayata'nın tahliye edilmesine, Çınar Diril'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yaptığı iddia edilen 2 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 2 tutuklu sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tarafların avukatları ile tutuklu sanık Çınar Diril'in ailesi duruşma salonunda hazır bulundu.

Bilirkişi raporu dava dosyasına eklendi

Öte yandan, dava dosyasına bilirkişi tarafından hazırlanan raporun sunulduğu öğrenildi. Raporda, sanık Barış Ayata'nın sosyal medya hesaplarından Minguzzi'nin ölümüne sebep olan S.S.Ç ve diğerleriyle bir bağlantısına rastlanılmadığı ifadesine yer verildi. Ayrıca raporda bir diğer tutuklu sanık Çınar Diril ile ilgili ise ortaya çıkarılan telefon dökümlerinde tehditle ilgili tam bağlantılı kurulamasa da şüpheli ifadelerin yer aldığı tespitlerinin olduğu bilgisine yer verildi.

"Psikolojik anksiyete bozukluğu ilaçları kullanıyorum"

SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan tutuklu sanık Çınar Diril savunmasında, "Kız arkadaşımdan gelen videodan haberim yoktu. Minguzzi olayını tutuklandıktan sonra öğrendim. Bir uygulama üzerinden oyun için Yiğit Eren G.'den destek numarası istedim. Bilirkişi raporunun 10. sayfasında geçen Yiğit isimli kişi Yiğit Eren G.'dir. Bu numarada, müşteriler doğrudan bana bağlandı. Burada konuşmalar yaptım. Psikolojik ankisiyete bozukluğu ilaçları kullanıyorum. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum. Ben, Mattia Ahmet Minguzzi ve ailesini tehdit etmedim" ifadelerini kullandı.

"Ben kimseye karşı bir suç işlemedim"

Savunma yapan bir diğer tutuklu sanık Barış Ayata ise, "Söyleyecek bir şeyim yok. Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Ben kimseye karşı bir suç işlemedim, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu. Beyanda bulunan müşteki avukatı, dava dosyasına sunulan bilirkişi raporuna ilişkin beyanda bulunmak için süre talep etti. Savunma yapan sanık avukatı da, müvekkillerinin beraat ve tahliyelerini talep etti.

1 sanık tahliye edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Barış Ayata'nın tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak 'imza' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık Çınar Diril'in tutukluluk halinin devamına, Çınar Diril'in bilgisayarının incelenmesine ve hazırlanan bilirkişi raporuna karşı taraflara süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 24 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede müştekiler Yasemin Akıncılar Minguzzi ve Andrea Minguzzi'nin oğulları Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de Berkay Budak ve Umutcan Baba isimli şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ve olayın ardından Barış Ayata'nın sosyal medya platformu üzerinden "Berkay Budak kardeşimizdir" şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi. Ayrıca iddianamede Ayata'nın yaşı küçük çocuklar ile bir grup oluşturarak organize şekilde müştekilerde korku oluştuğuna da yer verildi. Barış Ayata'nın sosyal medya hesabından aleni şekilde kamu düzeni açısından tehlike oluşturmak suretiyle övücü mahiyette söz paylaştığı iddianamede ifade edildi. İddianamede Ayata'nın yaşı küçük çocuklar ile birlikte müştekileri korkutma amacı ile tehdit olarak algılanabilecek şekilde paylaşım yaptığı da aktarıldı. Öte yandan iddianamede Çınar Diril'in ise Discord uygulaması üzerinden numara satın alarak tehdit ve hakaret içerikli mesajları müştekilere yolladığı kaydedildi.

Müştekilerin telefonuna Discord uygulamasından alınan bir telefon numarasından "Senin tırrek oğlun yüzünden Berat gardaşım mapuslara düştü. Ben de sizin hayatınızı küme düşürmezsem en adiyim. Oğlunuzu mezardan çıkarıp Siz Kürtleri tanımıyorsunuz. Yaşadığınız her güne pişman olacaksınız. Sizi kanınızda boğacağız. Berat heval çıksın hepimiz toplanıp o kaykaycı t kefeninden çıkartıp leşini döveceğiz. Video kayıt alacağız, ırzına geçeceğiz" şeklinde hakaret ve tehdit içerikli mesaj atıldığına da iddianamede yer verildi.

Barış Ayata'nın 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'suçu ve suçluyu övme' suçundan ise 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Çınar Diril'in ise 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mattia Ahmet Minguzzi, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Mahkeme, Kadıköy, 3-sayfa, Magazin, Hukuk, Çınar, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Tehdit Davasında Karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir
Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası Trafiğe kapatıldı Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası! Trafiğe kapatıldı
Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor
Trabzonsporlu Sikan’dan Fatih Tekke’ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum Trabzonsporlu Sikan'dan Fatih Tekke'ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum
Eşinin öldürdüğü Gözde’nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi Eşinin öldürdüğü Gözde'nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
Galatasaray’ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi
ABD Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın azil tasarı reddedildi ABD Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın azil tasarı reddedildi
Trump’ı küplere bindiren telefon görüşmesi Netanyahu’ya bağırarak o emri vermiş Trump'ı küplere bindiren telefon görüşmesi! Netanyahu'ya bağırarak o emri vermiş

17:43
Trump’ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
17:35
Trump: Fordo tamamen yok edildi
Trump: Fordo tamamen yok edildi
16:41
Katliam gibi kaza: 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
14:17
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?
23:29
Bu da oldu Bayern Münih’in yedekleri 40 derece sıcak nedeniyle maçı soyunma odasında izledi
Bu da oldu! Bayern Münih'in yedekleri 40 derece sıcak nedeniyle maçı soyunma odasında izledi
23:25
Kartal’da eskiden kolej olarak kullanılan binada büyük yangın
Kartal'da eskiden kolej olarak kullanılan binada büyük yangın
23:23
Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: İran’ın nükleer programını çökerttik
Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: İran'ın nükleer programını çökerttik
22:55
Merakla beklenen haber Kocaelispor’dan Oğulcan Çağlayan kararı
Merakla beklenen haber! Kocaelispor'dan Oğulcan Çağlayan kararı
22:54
Bursa’da 24 yaşındaki işçi kolunu pres makinesine kaptırdı
Bursa'da 24 yaşındaki işçi kolunu pres makinesine kaptırdı
22:49
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı
22:39
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi’nde yan yana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi'nde yan yana geldi
22:29
Trump’ı küplere bindiren telefon görüşmesi Netanyahu’ya bağırarak o emri vermiş
Trump'ı küplere bindiren telefon görüşmesi! Netanyahu'ya bağırarak o emri vermiş
22:28
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 18:35:49. #7.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Tehdit Davasında Karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.