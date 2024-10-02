Kadıköy'de Yangın, İtfaiye Araçları Park nedeniyle Giremedi - Son Dakika
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Kadıköy'de Yangın, İtfaiye Araçları Park nedeniyle Giremedi

Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangında itfaiye ekipleri, park edilmiş araçlar nedeniyle sokağa giremedi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri tahliye edilirken, durum vatandaşların tepkisini çekti.

02.10.2024 03:47
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Kadıköy'de itfaiye sokağa giremedi, vatandaşlar isyan etti

Kadıköy'de yangın çıkan apartmanda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi

İSTANBUL - Kadıköy'de 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle apartmanda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin park edilen araçlar yüzünden sokağa girememesi ise vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yangın, İstanbul'un Kadıköy ilçesi, Osmanağa Mahallesi, Gezinme Sokak üzerinde geçtiğimiz gün saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 4 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle duman tüm apartmanı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri apartmanda yaşayan vatandaşları tahliye ederken yangın mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiyenin park edilen araçlar yüzünden sokağa girememesi üzerine apartmanda yaşayan vatandaşlar duruma isyan etti.

Apartman yöneticisi Gül Soyer, "Apartmanımızın en alt katında bir yangın çıkmış. İtfaiye ekipleri çağrıldı fakat sıkıntımız sokağımıza hiçbir şekilde bu araçlar yüzünden itfaiye giremiyor. Buraya belediye mı bakıyor? Kim bakıyorsa bir an önce çözülmesi lazım. Cayır cayır da yanabilirdik. Daire sahibini aradım. Ölen veya yaralanan yok maddi zararı daha sonra göreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Yangın, İtfaiye Araçları Park nedeniyle Giremedi - Son Dakika

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