Kadıköy'deki restoran saldırısı kamerada: Kurşun yağdırdığı anlar ortaya çıktı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadıköy'deki restoran saldırısı kamerada: Kurşun yağdırdığı anlar ortaya çıktı

30.04.2026 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de bir müşterinin tartıştığı restorana geri dönerek kurşun yağdırdığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Kadıköy Yener Sokak üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, müşteri Y.O. ile işletme çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından mekandan ayrılan şahıs, bir süre sonra silahla geri dönerek restorana ateş açtı. Restoranda bulunan müşteriler büyük panik yaşarken, saldırıda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Y.O. hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Y.O.'nun soğukkanlılıkla restorana ateş açtığı, restoranda bulunan vatandaşların ise büyük panik yaşayarak hızla dışarı kaçma anları yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 19:11:42. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.