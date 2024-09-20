Kadın Aile Hekimine Saldırı

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Eskişehir'de kadın aile hekimi, rapor vermediği çocuğun annesinin kendisine saldırması sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Fevziçakmak Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; merkezdeki 4 aile hekiminden biri olan A.D. isimli kadın personel, başka bir aile hekimine kayıtlı Y.C. adlı kadının çocuğunu muayene etti. Aile hekimi, yaptığı kontroller neticesinde çocuğun bir sağlık sorunu olmadığını belirledi. Anne Y.C. oğluna rapor verilmesi talebinde bulunurken, aile hekiminin olumsuz yanıt vermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Kafasını dolaba vurarak yere düşen aile hekiminin kafasını defalarca yere vurdu

Hakaretler savuran öfkeli anne, kadın aile hekimine saldırıda bulundu. Y.C.'nin şiddet uyguladığı sırada aile hekimi A.D, kafasını evrak dolabına çarpıp yere düştü. Ardından saldırgan kadın aile hekimi A.D'nin üzerine çıkarak kafasını defalarca yere vurdu. Odadan gelen sesleri duyup gelen hemşireler ve bu sırada muayene için bekleyen hastalar ise içeri girerek yaralı aile hekimini saldırgan annenin elinden güçlükle kurtardı.

Yaraladığı aile hekimini sedyeyle taşındığı esnada da tehdit etti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı kadın aile hekimi A.D. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 'Beyaz kod' verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polisler tarafından saldırgan Y.C. gözaltına alındı. Saldırgan Y.C'nin kafasından aldığı darbelerle yaralanan aile hekimi A.D'ye sedye ile taşındığı esnada da, "Rapor vermedin dayağı yedin. Senin parmaklarını da kıracağım" dediği bilgisi edinildi.

Saldırıyı öğrenen Eskişehir Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, yaralı aile hekimi A.D'yi tedavi altına alındığı Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Bildirici, yaralı aile hekimine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Tomografisi çekilen yaralı aile hekimi A.D'nin müşahede altında tutulduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR