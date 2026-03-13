Kadın, Anne ve Anneannesini Öldürdü

1) ANNE VE ANNEANNESİNİ ÖLDÜRÜP, 116 PARÇAYA BÖLEN KADINA İNDİRİMLİ 2 MÜEBBET

ZONGULDAK'ta annesi Şeyda Çataklı (56) ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı (77) bıçakla öldürdükten sonra cesetlerini toplam 116 parçaya ayıran Rabia Çataklı (34) hakkında 'takdiri indirim' uygulanarak 2 kez müebbet hapis cezasına hükmedildi.

Olay, 13 Ağustos 2023'te Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesindeki evde meydana geldi. Rabia Çataklı, uyudukları sırada annesi Şeyda Çataklı ile anneannesi Medine Küçükkaya'ya bıçakla saldırdı. Çataklı annesini ve anneannesini bıçakla öldürdükten sonra cesetleri parçalamaya başladı, kestiği parçalardan bazılarını camdan dışarı attı. Evden yükselen ezan ve tekbir seslerini duyarak tedirgin olan komşular, durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler, kan gölüne dönen evin içinde Rabia Çataklı'yı çıplak vaziyette elinde bıçakla yakaladı. Rabia Çataklı gözaltına alınırken, cansız bedenler otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evin camının kırık olduğu, ceset parçalarının yanı sıra mutfak malzemelerinin de dışarı atıldığı görüldü. Otopsilerde; Şeyda Çataklı'nın cesedinden 110, Medine Küçükkaya'nın cesedinden ise 6 parça kesildiği belirlendi.

'NEDEN YAPTIM, HATIRLAMIYORUM'

Vücut bütünlüğü bozulduğu için Çataklı ve Küçükkaya, otopsi işlemlerinin ardından vakit namazı beklenmeden toprağa verildi. Hastane ve jandarma görevlilerine zorluk çıkarttığı, kendi serçe parmağını ısırarak kopartıp yuttuğu belirtilen Çataklı, verdiği ilk ifadede, "Kendim ölecekmişim gibi hissettim. Neden böyle bir şey yaptım, bilmiyorum. Mehdi olduğumu hissettim. Onların şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Ben de öldürdüm. Annemi ve anneannemi çok severdim. Neden yaptım, hatırlamıyorum" dedi. Rabia Çataklı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Tutuklanan Çataklı, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Burada bir süre gözlemlenen Çataklı hakkında cezai ehliyetinin tam olduğu raporu verildi. Çataklı hakkında 2 kişiye yönelik 'Üst soya ve kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Rabia Çataklı ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan ve Çataklı'nın cezai ehliyetinin tam olduğunu içeren rapor da okundu. Savcı mütalaasında, Çataklı'nın 'Üst soya ve kadına karşı canavarca hisle, eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

HASTALIKTAN KAYNAKLI OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Söz verilen Rabia Çataklı, "İsteyerek ve bilerek bu eylemi yapmadım. Rahatsızlığımdan kaynaklı atak sürecinde bu olay oldu" dedi. Mahkeme heyeti, Rabia Çataklı hakkında annesi ve anneannesine yönelik 'Üst soya ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan 'takdiri indirim' uygulayarak 2'şer kez müebbet hapis cezasına karar verdi.