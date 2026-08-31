Kadın Eski Eşi Tarafından Vuruldu, Katil Kendini Vurdu - Son Dakika
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Kadın Eski Eşi Tarafından Vuruldu, Katil Kendini Vurdu

Kadın Eski Eşi Tarafından Vuruldu, Katil Kendini Vurdu
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Kahramanmaraş'ta eski eş tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti, katil ardından intihar etti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti. Eski eş aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Afşin ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Baybars Sokak'ta meydana geldi. İki çocuk annesi 39 yaşındaki A.O. bir süre önce A.K.'den (45) boşandı. A.O., boşanmanın ardından uzaklaştırma kararı da aldırdı. Ancak A.K. bugün eski eşinin yaşadığı eve geldi. A.K., A.O.'yu burada silahla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendini vurarak hayatına son verdi. Olay esnasında evde bulunan çocukların dışarıya çıkarak haber vermeleri üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Olaylar, Afşin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadın Eski Eşi Tarafından Vuruldu, Katil Kendini Vurdu - Son Dakika

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