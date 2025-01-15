Kadın Evini Ateşe Verdi - Son Dakika
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Kadın Evini Ateşe Verdi

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Batman'da bir kadın, evini yakarak komşularından itfaiyeyi aramalarını istedi ve kayboldu.

15.01.2025 22:05
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Evini ateşe verip komşularından yardım istedi

BATMAN - Batman'da bir kadın, evini ateşe vererek komşularından itfaiyeye haber verilmesini istedi.

Edinilen bilgilere göre, Gap Mahallesi'nde 4 katlı evin üst katında ikamet eden ve kimliği öğrenilemeyen bir kadın iddiaya göre, kiracı olarak kaldığı evi ateşe verdi. Evde çıkan yangın sonrası apartman sakinlerine "Evimi ateşe verdim, itfaiyeyi arayın" diyerek kayıplara karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında etkilenen olmadığı öğrenildi.

Kadın Evini Ateşe Verdi
Kaynak: İHA

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