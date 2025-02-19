Kadın Hırsız Suçunu İtiraf Etti

3.Sayfa

Hırsızın ilginç itirafı : 64 suç kaydı bulunan kadın hırsız, altın çaldığı eve giderek suçunu itiraf etti

SAMSUN - Samsun'da 64 suç kaydı bulunan 9 çocuk annesi 34 yaşındaki kadın hırsız, bir yıl önce altın çaldığı eve giderek ev sahibi kadına evden altın zinciri kendisinin çaldığını itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da evlerden hırsızlık suçundan 64 suç kaydı bulunan 9 çocuk annesi Sibel Y.(34), geçen yıl 2 Ocak tarihinde İlkadım ilçesinde M.S.'ye ait ikametten yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili dün Samsun 7. Asliye Ceza Mahallesi'nde hakim karşısına çıktı. Evinden ziynet eşyaları ve parası çalınan M.S. adlı şahıs, mahkemede Sibel Y.'den çaldığı altın ve paranın tamamını istedi. Kendisi hakkında şikayetçi olan M.S.'ye sinirlenen Sibel Y. geçen yıl yaptığı hırsızlıktan dolayı kendisinde ele geçen 30 bin liralık altın kolyeyi başka bir evden çaldığını ileri sürüp, M.S.'ye geçen yıl teslim edilen altın kolyenin gerçek sahibine teslim edilmesi için adliye çıkışı hırsızlık yaptığı M.A. adlı kadının evini sokak sokak gezip arayıp buldu. Gittiği evde M.A. adlı kadına geçen yıl 5 Ocak'ta evden altın kolye ve alyansı kendisinin çaldığını, alyansı sattığını ancak kolyeyi ise bir başka evden yaptığı hırsızlıktan dolayı o evin sahibinin kendi altını okuğunu söyleyip polisten teslim aldığını itiraf etti. Olay polise haber verildi. Sibel Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evinden altın kolyesi çalınan kadının ise evinde temizlikçi kadın çalıştırdığı, yanlış anlaşılmasın diye hırsızlık olayını polise bildirmediği ortaya çıktı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Sibel Y., kucağında 3,5 yaşındaki kızı ile biirlikte bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Sibel Y.'nin 14 yaşında evlendiği ve en büyüğü 19 ve en küçüğü 3,5 aylık olmak üzere toplam 9 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Hakkında ayrıca hırsızlık suçlarından toplam 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıkan Sibel Y.'nin hakkındaki hapis cezasının en küçük çocuğunun 18 aylık olana kadar cezaevine girmesi ertelendiği ve cezaevine girmemek için her yıl çocuk doğurduğu ileri sürüldü.