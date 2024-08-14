Sokak ortasında eşini defalarca bıçakladı, cani kocayı linçten polis kurtardı

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İstanbul Küçükçekmece'de, bir kadın eşi tarafından kaldırımda bıçaklandı. Durumu ağır olan yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, kadının yakınları tarafından linç edilmek istenen şüpheli ise polis tarafından gözaltına aldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle kaldırımda tartışan erkek şahıs, yanındaki bıçakla kadını yaraladı. Ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı.

SALDIRGAN LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Şüpheli şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Kanlar içinde kaldırımda yatan kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde bıçaklanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.