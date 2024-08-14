Sokak ortasında eşini defalarca bıçakladı, cani kocayı linçten polis kurtardı - Son Dakika
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Sokak ortasında eşini defalarca bıçakladı, cani kocayı linçten polis kurtardı

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İstanbul Küçükçekmece'de bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı. Şüpheli şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ağır yaralanan kadın ise hastaneye kaldırıldı.

14.08.2024 22:44  Güncelleme: 22:58
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İstanbul Küçükçekmece'de, bir kadın eşi tarafından kaldırımda bıçaklandı. Durumu ağır olan yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, kadının yakınları tarafından linç edilmek istenen şüpheli ise polis tarafından gözaltına aldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle kaldırımda tartışan erkek şahıs, yanındaki bıçakla kadını yaraladı. Ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı.

SALDIRGAN LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Şüpheli şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Kanlar içinde kaldırımda yatan kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde bıçaklanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sokak ortasında eşini defalarca bıçakladı, cani kocayı linçten polis kurtardı
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, istanbul, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sokak ortasında eşini defalarca bıçakladı, cani kocayı linçten polis kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat eser: KADINA EL KALDIRAN ADAM DEĞİLDİR 139 20 Yanıtla
  • Ayberk Yıldırım: Neden linçten kurtarıyorsunuz ki, adamın haklı bir sebebi vardır bicakliyorsa bir bildiği vardır diye mi 118 38 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Hayvanlardan önce Asıl Uyutulması gerekenler 107 3 Yanıtla
  • İrfan Kabadayı: Kadına yönelik şiddet eylemleri hiçbir mecrada haber yapılmaması gerekir. Bu şekilde resmen insanlara yol gösteriyorlar, bilinçaltlarına yerleştiriyorlar maalesef… 79 4 Yanıtla
  • mert çelik: idam yok mıllet devam edıyor 65 7 Yanıtla
  • deyvani10 : niye kurtariyorsunz 60 4 Yanıtla
  • Eren Ataseyyar: İçeriğini bilmeden bişey diyemem 10 21 Yanıtla
  • Muhammed Erden: kadına şidedet hiç bir şekilde kabul edilemez...ama toplum olarak ta biraz önyargılıyız... niçin bu şiddet uygulanıyor onuda araştırmak lazım... ne erkek artık erkekliğini biliyor ne de kadın kadınlığını yapıyor ... adam evin reisidir eşine söz geçiremiyor kadın ona diyor ki bak bana eğer karışırsan hemen karakola gider şikayet ederim seni diyor.... ! vs ...vs hepinize teşekkür ederim 13 17 Yanıtla
  • Çelikk: hak var hukuk var be adam 8 1 Yanıtla
  • Komutan Logard: Allahın verdiği canı Allah alır.İnsanlar neden böyle. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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