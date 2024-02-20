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İstanbul ve Ankara için yaptığı seçim tahmini bomba

Kendisini darp eden kocasını "Meyve" bıçağı ile bıçakladı

Kocasını bıçaklayan kadın ifadesinde," Bana sürekli şiddet uyguluyordu, yine dövdü bende dayanamadım, canımı kurtarmak için bıçakladım" dedi

ADANA - Adana'da bir kadın kendisini sürekli darp ettiğini ileri sürerek dini nikahlı eşini meyve bıçağı ile karnından bıçakladı.

Olay, 19 Şubat günü Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubbi Mahallesi Kozan caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Emine A. dini nikahlı eşi Cumali E. tarafından sürekli darp ediliyordu. Evde oturdukları sırada çiftin arasında çıkan tartışmada Cumali E., Emine A.'yı darp etmeye başladı.

Bunun üzerine Emine A., eline aldığı meyve bıçağı ile Cumali E'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan Cumali E.'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Olayı gerçekleştiren Emine A. ise gözaltına alındı. Emine A. ifadesinde, "Bana sürekli şiddet uyguluyordu, yine dövdü bende dayanamadım, canımı kurtarmak için bıçakladım" dedi.

Öte yandan, çiftin 1 çocuğu olduğu öğrenildi.