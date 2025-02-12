Oğluyla kavga eden çocuğu ezen kadının avukatı: Müvekkilimin psikolojisi bozuldu

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Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Kitirler Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y'yi otomobiliyle ezdi. Otomobilin altından çıkarılan S.E.Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OĞLUYLA KAVGA EDEN ÇOCUĞU EZDİ

S.E.Y'nin, G.M.U'nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı ve kadının bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olaydan kısa bir sonra gözaltına alınan ve ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U'ya, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi. G.M.U'nun çocuğu ezdiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından kadının ev hapsi cezası tutukluluğa çevrildi, evinden alınan G.M.U. cezaevine gönderildi. Bir süre sonra bu karar yeniden ev hapsine çevrildi.

"MÜVEKKİLİMİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU, MAĞDUR OLDU"

Olaya ilişkin Gerede Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, G.M.U'nun "Kendini savunamayacak durumdaki çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında sanık G.M.U. ve taraf avukatları hazır bulundu. Savunmasında, G.M.U'nun psikolojinin bozulduğunu söyleyen avukatı Yusuf Renkli, "Müvekkilimin psikolojisi bozuldu. Çok mağdur oldu. Çocuklarıyla alışverişe bile gidemez oldu. Ev hapsinin kaldırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine ve ev hapsi cezasının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.