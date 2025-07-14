Kadın Sürücü Apartmana Çarptı

İstanbul Avcılar'da park halindeki otomobilini yerinden çıkarmaya çalışan kadın sürücü, fren yerine gaza bastınca apartmana çarptı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar'ın Ambarlı Mahallesi Çay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu U.M. isimli kadın sürücü, park halindeki otomobilini çıkarmaya çalıştığı sırada panik yaparak fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan araç, hızla bahçe koruma demirlerini yıktıktan sonra apartman girişine çarptı. Kaza sırasında büyük bir gürültü meydana gelirken, çevredekiler kısa süreli panik yaşadı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçta ve binada maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL