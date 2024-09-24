Kadın Sürücü Takla Attı, Yaralı Kurtuldu

3.Sayfa

Kadın sürücü metrelerce savrulan araçtan yaralı kurtuldu

BURSA - Bursa'da kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyerlere çarpıp takla attı. Metrelerce savrulan araçtan vatandaşların yardımıyla çıkan yaralı kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bursa- Yenişehir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B idaresindeki 11 RB 826 plakalı otomobil Yenişehir Havalimanı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Araç bariyerlere çarpıp takla attı. Refüje uçan otomobil metrelerce savrulduktan sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. İçeride sıkışan bayan sürücüyü kendi imkanları ile çıkaran vatandaşlar 112 ekiplerine bilgi verdi. Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen kadın sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.