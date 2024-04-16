Kadirli'de çocuğa motosiklet çarptı - Son Dakika
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Kadirli'de çocuğa motosiklet çarptı

Kadirli\'de çocuğa motosiklet çarptı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem çocuk hem de motosiklet kullanıcısı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

16.04.2024 09:58
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa motosikletin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen küçük çocuğa, yolun karşısına geçmek istediği esnada bulvar üzerinde ilerleyen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem çocuk hem de çocuğa çarpan motosiklet kullanıcısı yaralandı. Kaza yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadirli'de çocuğa motosiklet çarptı - Son Dakika

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