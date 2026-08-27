Osmaniye’de iş makinesi devrildi, operatör yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yoğunoluk köyü Dokuzağaç mevkiinde Baki Buğaz yönetimindeki iş makinesi kontrolden çıkarak devrildi. Kazada operatör Baki Buğaz yaralandı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.
Kaza, Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyü Dokuzağaç mevkiinde meydana geldi. Baki Buğaz idaresindeki iş makinesi, operatörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen iş makinesinde yaralanan Baki Buğaz, Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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