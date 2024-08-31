Kadirli'de Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kadirli'de Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada baba ile 6 yaşındaki kızı hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

31.08.2024 12:32
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ile 6 yaşındaki kızı hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı. Kaza anının araç içi kameraya yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kadirli Andırın karayolu üzeri Yenigün köyü yakınlarında meydana geldi. Z.K idaresindeki kamyonet ile karşı yönden gelen Yusuf Kırköse'nin kullandığı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan yaralılar itfaiyenin desteği ile çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılardan aynı aileden Şahende Kırköse (33) Aybars Şahan Kırköse (2) yaralanırken Yusuf Kırköse (39) ve 6 yaşındaki kızı Fatma Yaren Kırköse hayatını kaybetti. Kazanın ardından başka bir otomobilin araç içi kamerasına kaza anı an be an yansıdı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadirli'de Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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