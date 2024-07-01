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Kafede çıkan kavgada sandalyeler hava uçuştu

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kafede çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede garson ile müşteri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sırasında sandalyeler havada uçuştu. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi ile kavga sona erdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.