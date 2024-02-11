Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatı 85 gündür aranıyor - Son Dakika
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Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatı 85 gündür aranıyor

Kafkametler\'in kayıp 7 mürettebatı 85 gündür aranıyor

Zonguldak'ta fırtına sebebiyle mendireğe çarptıktan sonra batan Kafkametler isimli yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 85 gündür devam ediyor. Geminin enkazını kaldırma çalışmaları da sürüyor.

11.02.2024 20:02
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Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatı 85 gündür aranıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 12 mürettebatı ile fırtına sebebiyle mendireğe çarptıktan sonra batan Kafkametler isimli yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Geçen yıl 19 Kasım günü Kdz. Ereğli ilçesinde fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarpan Türk Bayraklı yük gemisi Kafkametler, çarptıktan bir süre sonra battı. Geminin 12 mürettebatının 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 85 gündür sürüyor. Sahil Güvenlik, AFAD, Kıyı Emniyeti, Deniz Polisi ekipleri deniz üzerinden ve kıyıdan arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinesinde özel bir firma tarafından batık geminin enkazını kaldırma çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: İHA

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