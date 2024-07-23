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Köpeklerin uyutulmasını içeren yasa için ne düşünüyor? Bahçeli ilk kez konuştu

Kağıt ve elyaf fabrikasında yangın paniği

BURSA Bursa'da Kağıt ve elyaf fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.