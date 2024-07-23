Bursa'da Kağıt ve elyaf fabrikasında çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın paniği yaşanan fabrikada itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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23.07.2024 12:27:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kağıt ve elyaf fabrikasında yangın paniği - Son Dakika
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