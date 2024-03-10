İstanbul\'da sokak ortasında silahlı saldırı

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Kağıthane'de bir adam sokakta yürürken karşısından gelen şahsın silahlı saldırısına uğrayarak bacaklarından yaralandı. Saldırı anı kameralara yansırken yaralanan adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından yakalanan yakalanan şahıs tutuklandı.

YÜRÜRKEN ATEŞ EDİP KAÇTI

Şirintepe Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, İzzet K. evine doğru yürürken karşısından gelen bir şahsın silahlı saldırısına maruz kaldı. İzzet K., bacağından yaralanarak kanlar içerisinde yere düşerken, saldırgan koşarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı İzzet K., ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"YÜRÜYÜŞÜNÜ BEĞENMEDİĞİM İÇİN VURDUM"

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, İzzet K.'nın ifadesine başvurdu. İzzet K.'nın kendini vuran şahsı tanıdığını ve herhangi bir husumetinin olmadığını söylemesi üzerine polis, saldırgan Murat Y.'yi yakalamak için çevrede araştırma yaptı. Gidebileceği adresler kontrol edilen Murat Y., olaydan birkaç ay sonra Şirintepe'de bir cadde üzerinde kıskıvrak yakalandı.

Üstünde silah da ele geçirilen Murat Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polise verdiği ifadede "Yürüyüşünü beğenmediğim için bacaklarından vurdum" diyen Murat Y., adli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.