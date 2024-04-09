Kağıthane'de 2 kişinin öldüğü çatışma kamerada
İSTANBUL - Kağıthane'de iki kişinin öldüğü çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çatışmayla birlikte vatandaşlar kaçışmaya başlıyor. Olay sırasında vurulanlar yaralanarak yere düşüyor.
Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde dün akşam aralarında husumet bulunan iki gurup arasında silahlı çatışma çıkmış, olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralanmıştı. Polis ekiplerinin 40 adet boş kovan bulduğu olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde yaşanan çatışmayla birlikte büyük panik yaşanıyor. Caddede yürüyen vatandaşlar etrafa kaçışırken, çatışmada yaralananlar yere düşüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kağıthane'de çatışma: 2 kişi öldü - Son Dakika
Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 29 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve 3 kişi tutuklandı. Operasyonlar sonucunda sentetik ecza, esrar, metamfetamin, bonzai ve captagon gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iş adamı Atakan A.'nın evinin bahçesinde bulunan 45 bin dolar değerindeki gezi teknesinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tekne küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 bin 223 araç, 760 motosiklet denetlendi. Denetimler sonucunda 140 araç trafikten men edildi ve 2 bin 284 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Yetkililer, bayram boyunca denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 33 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı. Edremit'te yakalanan Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Organizatör ise tutuklandı.
Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 32 bin 784 şahıs sorgulandı araması bulunan 59 şahıs gözaltına alınırken 20 kişi tutuklandı. Denetimlerde 2'si kurusıkı 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kesici alet ve 185 fişek ele geçirildi. Yetkililer, huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdiler.
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