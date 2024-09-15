Kağıthane'de Değnekçi Yakalandı

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Kağıthane'de değnekçilik yapan şahıs yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Kağıthane'de cadde üzerine park eden sürücülerden otopark ücreti isteyen değnekçilik yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kağıthane Seyrantepe Mahallesinde bulunan bazı caddelere, araçlarını park etmek isteyen sürücülerin yanına gelen iki şahıs otopark ücreti istemeye başladı. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri değnekçiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar da kimlik bilgileri belirlenen H.K. ve N.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Değnekçi hakkında adli işlem başlatıldı.