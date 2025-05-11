Kağıthane\'de Frensiz Minibüs Kazası

Kağıthane'de freni patlayan servis minibüsü, yol kenarındaki vatandaşa çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. (67) idaresindeki 34 LAA 223 plakalı servis minibüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle freni patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce park halindeki 34 HMS 673 plakalı otomobile, daha sonra ise yol kenarındeki 1 kişiye çarptı. Kazada aracın çarptığı şahıs hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor. - İSTANBUL