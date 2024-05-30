Kağıthane'de lüks rezidansta yaşayan gencin çatıdan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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Kağıthane'de lüks rezidansta yaşayan gencin çatıdan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Kağıthane\'de lüks rezidansta yaşayan gencin çatıdan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

21 yaşındaki gencin ölmeden önce sosyal medya hesabında kitabından bir bölüm paylaştığı ve ailesinin ev arkadaşını sorumlu tuttuğu öğrenildi. Olayla ilgili polis çalışma başlatırken, gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

30.05.2024 10:40
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Kağıthane'de lüks bir rezidansta yaşayan 21 yaşındaki gencin çatıdan düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Gencin yazarı olduğu kitabından bir bölümü, ölmeden hemen önce sosyal medya hesabında paylaştığı öğrenildi. Ev arkadaşının polise gencin ailesiyle sorunları olduğunu söylediği, ailesinin ise ölümünden ev arkadaşını sorumlu tuttuklarını düşündüğü bilgisine ulaşıldı.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde önceki gün saat 20.40 sıralarında meydana gelen olayda, akşam saatlerinde düşme sesi duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuştu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucunda düşen ve kimliği tespit edilen Emir Germi'nin (21) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Ev arkadaşı "ailesiyle problemleri vardı", aile, "ev arkadaşından şüpheleniyoruz"

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurmuştu. Görgü şahitleri gencin çatıdan düşerken gördüğünü söylerken, gencin ev arkadaş Alperen P. ise olay esnasında dışarıda olduğunu, Emir Germi'nin ailesiyle problemleri olduğunu belirtmişti. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Polis olayın intihar olabileceği üzerinde dururken gencin cenazesini teslim alan ailesinin ise oğullarının ölümden ev arkadaşı Alperen P.'yi sorumlu tuttuklarını söylediği iddia edildi.

"Seni yok etmek ise, basit bi hata" yazdığı görüldü" notuyla paylaştı

Öte yandan metal müzik tarzına ilgili olduğu öğrenilen gencin, ölümden hemen önce kendi yazdığı "Huzurlu Huzursuzluk" kitabından bir bölümü, sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Gencin hem kitabını hem de kendisini paylaştığı son gönderisinin açıklama kısmına, "Seni okumak, seni yazmak, seni hissedebilmek bu hayatta bana anlam katan tek şey. Sana dokunabilmek, bana dokunabilmen tattığım en güzel his. Seni keşfetmek, seni düşünmek, huzurlu huzursuzluk. Seni yok etmek ise, basit bi hata" yazdığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de lüks rezidansta yaşayan gencin çatıdan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de lüks rezidansta yaşayan gencin çatıdan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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