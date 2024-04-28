Kağıthane'de mezarlıkta başıboş köpek 12 yaşındaki çocuğu ısırdı - Son Dakika
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Kağıthane'de mezarlıkta başıboş köpek 12 yaşındaki çocuğu ısırdı

Kağıthane'de mezarlıkta başıboş bir köpek, korkup kaçan 12 yaşındaki çocuğu ısırdı. Bacağından yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. 12 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, mezarlıkta dolaşırken başıboş köpek tarafından saldırıya uğradı. Yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

28.04.2024 19:12
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Kağıthane'de mezarlıkta başıboş bir köpek 12 yaşındaki çocuğu ısırdı

Bacağından yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Kağıthane'de mezarlıkta başıboş bir köpek, korkup kaçan 12 yaşındaki çocuğu ısırdı. Bacağından yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 12 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk, okulun hemen yanında bulunan mezarlığa gitti. Burada bir süre dolaşan çocuğa başıboş köpek saldırdı. Saldırı sonucu bacağından yaralanan çocuk can havliyle kendini mezarlıktan dışarıya attı.

12 yaşındaki çocuğu köpek ısırdı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı çocuğu yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı, ısırmayı karşı olarak bir dizi teste tabi tutulacağı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Kağıthane, Şirintepe, Çocuk, Hayvan Hakları, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de mezarlıkta başıboş köpek 12 yaşındaki çocuğu ısırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de mezarlıkta başıboş köpek 12 yaşındaki çocuğu ısırdı - Son Dakika
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