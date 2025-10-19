Kağıthane'de Minibüs Şoförlerine Tekme Tokat Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kağıthane'de Minibüs Şoförlerine Tekme Tokat Saldırı

Haberin Videosunu İzleyin
19.10.2025 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kağıthane\'de Minibüs Şoförlerine Tekme Tokat Saldırı
Haber Videosu

Kağıthane'de iki minibüs şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkelenen bir şoför, diğerine tekme tokat saldırdı. Saldırgan şoför, 'Sen öldün' diyerek tehditte bulundu. Olay, yolcuların tepkisine rağmen cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırıya uğrayan şoför, yolcularla birlikte yoluna devam etti.

KAĞITHANE'de seyir halinde olan yolcu minibüsü şoförü, bir başka şoför tarafından tekme tokat saldırıya uğradı. Kavga sırasında saldırgan şoför, 'Sen öldün' diyerek diğer şoföre tehditte bulundu. Yolcuların bağırarak tepki gösterdiği olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde Seyrantepe'de meydana geldi. Edilen bilgiye göre Seyrantepe-Topkapı güzergahında çalışan yolcu minibüsü şoförüyle, karşı yönden gelen ve aynı hatta çalışan başka bir minibüs şoförü arasında henüz bilnmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar araya girdi. Ancak öfkelenen şoför, minibüsün kapısını açarak meslektaşına tekme tokat saldırdı.

'SEN ÖLDÜN' TEHDİDİ

Vatandaşların olay yerinden uzaklaştırdığı saldırgan şoför, bu kez diğer şoföre 'Sen öldün' tehdidinde bulundu. Yolcuların panik yaşadığı ve bağırarak tepki gösterdiği saldırgan şoför daha sonra olay yerinden uzaklaştı.Saldırıya uğrayan şoför ise minibüsteki yolcularla yoluna devam ederken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Kağıthane, Güvenlik, 3-sayfa, Kavga, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Minibüs Şoförlerine Tekme Tokat Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’ın yeni kaptanları belli oldu Beşiktaş'ın yeni kaptanları belli oldu
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu
Yeni Atamalar Resmi Gazete’de Yayınlandı Yeni Atamalar Resmi Gazete'de Yayınlandı
Eğlenirken faciayı yaşadılar 6 kişi yaralandı Eğlenirken faciayı yaşadılar! 6 kişi yaralandı
Sürücülerin isyanı sonuç verdi Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti
Herkes şokta Fenerbahçe’de Ederson depremi Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

14:22
Hamaney’in danışmanının kızının düğününe ait olduğu öne sürülen görüntüler tartışma yarattı
Hamaney'in danışmanının kızının düğününe ait olduğu öne sürülen görüntüler tartışma yarattı
13:12
Hamas’tan Gazze’de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt
12:58
Özel’den “İmamoğlu aday gösterilemezse kim aday olacak“ sorusuna yanıt
Özel'den "İmamoğlu aday gösterilemezse kim aday olacak?" sorusuna yanıt
12:58
İsveç: Barışı kararlılıkla savunmak için savaş moduna geçmeliyiz
İsveç: Barışı kararlılıkla savunmak için savaş moduna geçmeliyiz
12:54
İstanbul’da can pazarı 4 engelli vatandaş denize düştü, biri hayatını kaybetti
İstanbul'da can pazarı! 4 engelli vatandaş denize düştü, biri hayatını kaybetti
12:33
AK Parti’den Diyarbakır’daki “Öcalan’a Özgürlük“ yürüyüşüne ilk tepki
AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a Özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2025 14:54:20. #.0.6#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Minibüs Şoförlerine Tekme Tokat Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.