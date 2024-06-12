Kağıthane'de Polis Memurunu Çarparak Şehit Eden Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kağıthane'de Polis Memurunu Çarparak Şehit Eden Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası

Kağıthane'de yol uygulaması yapan polis memurunun 'dur' ihtarına uymadığı ve kullandığı motosikletiyle polis memuruna çarparak şehit ettiği iddia edilen sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Osman Boyraz'ın yargılandığı dava sonucunda İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

12.06.2024 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de yol uygulaması yapan polis memurunun 'dur' ihtarına uymadığı ve kullandığı motosikletiyle polis memuruna çarparak şehit ettiği iddia edilen sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kağıthane'de 15 Temmuz 2023'de yol uygulaması yapan polis memuru Alp Efe Bekit'in 'dur' ihtarını görmesine rağmen durmadığı ve motosikleti üzerine sürüp çarparak şehit ettiği iddia edilen sanık Osman Boyraz'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Osman Boyraz ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul polis memuru Alp Efe Bekit'in müşteki ailesi de katıldı. Bazı polis memurları da izleyici olarak duruşmada yer aldı.

"Böyle olmasını istemezdim"

Duruşmada savunma yapan sanık Osman Boyraz, "Öncelikle şehidimizin ailesine baş sağlığı diliyorum. Pişmanım, böyle olsun istemedim. Bu güne kadar hiçbir suç işlemedim. Sabıkam yoktur, şehidimizin çocuğunun ne halde büyüyeceğini bilmiyorum. Vicdan azabı çekiyorum. Ben annesiz ve babasız büyüdüm, benden iyi kimse bilemez bu durumu. Böyle olmasını istemezdim" dedi.

Şehit Bekit'in müşteki ailesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiler.

Son sözü sorulan sanık Bekit, mahkemeden beraatını istedi.

25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Osman Boyraz'ı 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemini 'muhtemel kast' altında işlediğini belirten heyet, bu cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Mahkeme daha sonra, verilecek cezanın sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkilerini de dikkate alarak bu cezayı 25 yıla indirdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ehliyetsiz olan şüpheli Osman Boyraz'ın olay günü yol uygulaması yapan polis ekiplerinden kaçmak amacıyla ilk etapta sol şeritten sağ şeride geçtiği, daha sonra maktul polis memuru Alp Efe Bekit'in dur ihtarını görmesine rağmen motosikletinin hızını azaltmadığı aksine arttırarak maktulün üzerine doğru sürerek çarptığı ve öldürdüğü kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Osman Boyraz'ın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kağıthane, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Polis Memurunu Çarparak Şehit Eden Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika


20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
17:51 Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin
17:47 Kuveyt’te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49’a yükseldi Kuveyt'te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49'a yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:07:07. #1.12#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Polis Memurunu Çarparak Şehit Eden Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement