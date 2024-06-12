Kağıthane'de Polis Memurunu Çarparak Şehit Eden Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası

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Kağıthane'de yol uygulaması yapan polis memurunun 'dur' ihtarına uymadığı ve kullandığı motosikletiyle polis memuruna çarparak şehit ettiği iddia edilen sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kağıthane'de 15 Temmuz 2023'de yol uygulaması yapan polis memuru Alp Efe Bekit'in 'dur' ihtarını görmesine rağmen durmadığı ve motosikleti üzerine sürüp çarparak şehit ettiği iddia edilen sanık Osman Boyraz'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Osman Boyraz ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul polis memuru Alp Efe Bekit'in müşteki ailesi de katıldı. Bazı polis memurları da izleyici olarak duruşmada yer aldı.

"Böyle olmasını istemezdim"

Duruşmada savunma yapan sanık Osman Boyraz, "Öncelikle şehidimizin ailesine baş sağlığı diliyorum. Pişmanım, böyle olsun istemedim. Bu güne kadar hiçbir suç işlemedim. Sabıkam yoktur, şehidimizin çocuğunun ne halde büyüyeceğini bilmiyorum. Vicdan azabı çekiyorum. Ben annesiz ve babasız büyüdüm, benden iyi kimse bilemez bu durumu. Böyle olmasını istemezdim" dedi.

Şehit Bekit'in müşteki ailesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiler.

Son sözü sorulan sanık Bekit, mahkemeden beraatını istedi.

25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Osman Boyraz'ı 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemini 'muhtemel kast' altında işlediğini belirten heyet, bu cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Mahkeme daha sonra, verilecek cezanın sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkilerini de dikkate alarak bu cezayı 25 yıla indirdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ehliyetsiz olan şüpheli Osman Boyraz'ın olay günü yol uygulaması yapan polis ekiplerinden kaçmak amacıyla ilk etapta sol şeritten sağ şeride geçtiği, daha sonra maktul polis memuru Alp Efe Bekit'in dur ihtarını görmesine rağmen motosikletinin hızını azaltmadığı aksine arttırarak maktulün üzerine doğru sürerek çarptığı ve öldürdüğü kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Osman Boyraz'ın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL