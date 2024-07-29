Kağıthane'de seyir halindeyken alev alan motosiklete vatandaşlar müdahale etti - Son Dakika
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Kağıthane'de seyir halindeyken alev alan motosiklete vatandaşlar müdahale etti

Kağıthane'de seyir halinde olan bir motosiklet aniden alev aldı. Motosikletin sürücüsü can havliyle indi ve motosikleti yol kenarına devirdi. Çevredeki vatandaşlar kovalarla su dökerek söndürme çalışmalarına yardımcı oldu. Binadaki bir vatandaş ise yukarıdan kova ile su dökerek ilginç anlar yaşattı. Alevler söndürüldü ancak motosiklet kullanılamaz hale geldi.

29.07.2024 10:15
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Kağıthane'de seyir halindeyken alev alan motosiklete vatandaşlar kovayla müdahale etti. Binadaki bir vatandaşın ise motosiklete yukarıdan kovayla su döktü. İlginç anlar kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet bir anda alev aldı. Yanmaya başlayan motosikletin üstündeki sürücüsü can havliyle indi. Motosikleti ise yol kenarına devirdi. Alevlerin artması üzerine çevredeki vatandaşlar ellerine aldıkları kovalarla motosiklete su dökmeye başladı. Söndürme çalışmaları devam ederken caddede üzerinde bulunan binadaki bir vatandaş, aşağıya kova ile su döktü. İlginç anlar ise kameralara yansıdı. Bir süre sonra alevler söndürülürken, motosiklet ise kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Motosiklet, Kağıthane, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de seyir halindeyken alev alan motosiklete vatandaşlar müdahale etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de seyir halindeyken alev alan motosiklete vatandaşlar müdahale etti - Son Dakika
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