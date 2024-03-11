Kağıthane\'de Tekerlekli Sandalyeli Kadına Bekçilerden İnsanlık Örneği

Kağıthane'de bedensel engelli olduğu için tekerlekli sandalye ile hayatını sürdüren 45 yaşındaki Deniz Aydın, evine giden yolun dik bir yokuşta olmasından dolayı gece devriyesi yapan bekçilerden yardım istedi. Kadının isteğini kırmayan iki bekçi, onu evinin kapısına kadar götürerek büyük takdir topladı. Yaşananlar kameralara da yansırken Aydın, "Ben 'İşimiz var' diye bir cevap almayı bekliyordum. Hiç öyle olmadı" diyerek bekçilere teşekkür etti.
Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, 7 aylıkken çocuk felci geçirerek tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren Deniz Aydın, geceleyin işten dönerken evinin çok dik bir bayırda bulunmasından dolayı bir türlü evine ulaşmadı. Gece saatlerinde çaresizce birilerinden yardım istemek için bekleyen Aydın'ın yardımına o sırada devriye gezen Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliğine bağlı bekçiler koştu.
Bekçilerden insanlık örneği
Bekçiler, kendilerinden yardım talebinde bulunan Aydın'ı öncelikle bayırdan indirdi, sonrasında ise tekerlekli sandalyesini taşıyarak evine kadar götürdü. Yapılan iyilik karşısında büyük mutluluk yaşayan Aydın, yardımına koşan iki bekçiye teşekkür ederken, yapılan bu davranış herkese adeta 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti. Bekçilerin Aydın'a evine kadar eşlik ettiği güzel anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonuna anbean yansıdı.
"Bekçi kardeşlerim yardımcı oldu, iyi ki varlar"
Yaşananların ardından duygularını anlatan Deniz Aydın, çok mutlu olduğunu belirterek, "Evimin bulunduğu yer çok bayır ve yokuş. O sırada bekçi kardeşleri gördüm. Beni indirebilecek kimse yoktu. Kendilerinden yardım rica ettim. Allah razı olsun, beni kırmadılar. Arabamı evime kadar getirdiler. Teşekkür edip helallik isteyerek yolcu ettim. Ben böyle şeylere çok alışık olmadığım için biraz utandım. Normalde beni kardeşim götürüyor. Ancak kendisi mecburen acil bir şekilde işe gitmek zorunda kaldı. Bana da bekçi kardeşler yardımcı oldu. İlk kez başıma böyle bir durum geldi. Allah razı olsun, gayet sıcak karşıladılar. Ben 'İşimiz var' diye bir cevap almayı bekliyordum. Hiç öyle olmadı. Kendileriyle daha fazla sohbet etmek istedim ama vakitleri yoktu. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Kağıthane'de Tekerlekli Sandalyeli Kadına Bekçilerden İnsanlık Örneği - Son Dakika
Kocaeli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Gölcük'te durdurulan araçta yapılan aramada 300 bin dal gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Malzemelere el konuldu ve olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan 102 okul servis aracını kontrol etti ve kusurlu bir şoföre trafik cezası yazdı. Ayrıca, okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yaşlı bir çiftin evinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Çift evde yokken çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangının sobadan kaynaklandığı iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'de 2022 yılında iki gencin öldürülüp kuyuya atıldığı olayda cinayet zanlısının kardeşini, eski eşiyle birlikte tetikçi tutarak öldürttüğü iddiasıyla tutuklanan anne, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Mahkemede sanıklardan anne Aynur Kural'ın 'delil yetersizliği' dolayısıyla serbest bırakılmasına, eski koca Yaşar A.'nın ise tutukluluğunun devamına karar verildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne bağlı ekipler, şehirlerarası yolcu otobüslerinde denetimleri sıklaştırarak sürücülere 'Emniyet Kemeri Kullanımın Önemi ve Zorunluluğu' hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen kazada minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu sonucunda, dilenci kılığına giren 8 şahıs, toplamda 725 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalmak suçundan gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 kişi cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada, servis aracı bariyerlere çarptı ve sürücü ağır yaralandı. Kaza sonucunda sürücünün bacağı koparken, olayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kastamonu il merkezinde bir işyerinden 5 milyon TL değerinde döviz ve TL'nin çalınması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şahıstan biri tutuklandı. Olayın ardından yapılan çalışmalar sonucunda şahısların kimlikleri tespit edildi ve operasyon düzenlendi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa'da mekatronik mühendisi Konur Çakır, yolun karşısına geçerken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tır sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çakır'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?