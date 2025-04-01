Kağıthane'de Trafik Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kağıthane'de Trafik Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti

Kağıthane\'de Trafik Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti

Kağıthane'de yokuştan inen otomobil, kaldırımda yürüyen kadına çarptı; kadın hayatını kaybetti.

01.04.2025 11:03
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Kağıthane'de yokuştan hızla inen otomobil sürücüsü önce bir araca, daha sonra kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Ayağı kopan kadın hayatını kaybederken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı. Aracın süratle yokuştan indiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Mart Çarşamba günü Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hızla ilerleyen Fiat marka 34 GCZ 594 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip önce bir araca, ardından karşı istikamete geçip kaldırımda yürüyen Gülsüm Akgün'e (48) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadının bacağı koptu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Akgün'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bacağının kesildiği öğrenilen kadın tedavi edilmek üzere Okmeydanı'nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Akgün'ün, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazaya neden olan 35 yaşındaki sürücü Nurhan Barut, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barut, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, kazaya neden olan aracın süratli bir şekilde yokuştan indiği anlar güvenlik kamerasına yangısı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Araç süratli bir şekilde indi"

Kazayı gören Elvan Bulut, "Araç, yokuş aşağı süratli bir şekilde indi. Ardından benim aracıma vurdu. Sonra da mantara vurdu. Oradan sonra da aşağıdan yukarı doğru yürüyen kadına çarptı. Kadının bacağı kesildi. Sonrasında itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini aradık. Yaralı kadını hastaneye götürdüler. Benim aracımda da hasar var. Kapısı kırıldı, jant ve lastik parçalandı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Trafik Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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