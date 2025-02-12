Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Kağıthane\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve imalatında kullanılan düzenek ele geçirildi. İki şüpheli yakalanırken, bir kişi tutuklandı.

12.02.2025 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İSTANBUL - Kağıthane'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 saksı içerisinde kök uyuşturucu ile birlikte uyuşturucu madde imal edilen çadır şeklinde düzenek ele geçirildi. Operasyonda, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Kağıthane'de çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, Camii Kebir Mahallesi'ndeki bir işyerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, tespit edilen adrese 8 Şubat tarihinde operasyon düzenledi. Operasyonda, Ş.G.ve E.A.isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu imal edilen düzenek ele geçirildi

Adreste yapılan aramalarda ise, 41,60 gram marihuana, 75 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 655 TL 240 Dolar, 50 Euro para, 2 cep telefonu ve işyerinin bodrum katında 4 adet saksı içerisinde kök uyuşturucu ile birlikte uyuşturucu madde imal edilen çadır şeklinde düzenek ele geçirildi. Öte yandan, işyerini belediye görevlileri tarafından mühürlendi. Yakalanan 2 şüpheliden E.A. emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, Ş.G. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Kağıthane, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:03 Yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı Yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı
21:08 8 ilimizde eğitime kar arası 8 ilimizde eğitime kar arası
21:05 Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü
20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
19:18 Naci Görür’den Çanakkale’nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın Naci Görür'den Çanakkale'nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın
09:30 Altın fiyatlarında endişeler artıyor Altın fiyatlarında endişeler artıyor
09:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
09:03 PKKKCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:51 Çocuk parkında 176 bomba bulundu Çocuk parkında 176 bomba bulundu
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 22:36:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.