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Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İSTANBUL - Kağıthane'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 saksı içerisinde kök uyuşturucu ile birlikte uyuşturucu madde imal edilen çadır şeklinde düzenek ele geçirildi. Operasyonda, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Kağıthane'de çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, Camii Kebir Mahallesi'ndeki bir işyerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, tespit edilen adrese 8 Şubat tarihinde operasyon düzenledi. Operasyonda, Ş.G.ve E.A.isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu imal edilen düzenek ele geçirildi

Adreste yapılan aramalarda ise, 41,60 gram marihuana, 75 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 655 TL 240 Dolar, 50 Euro para, 2 cep telefonu ve işyerinin bodrum katında 4 adet saksı içerisinde kök uyuşturucu ile birlikte uyuşturucu madde imal edilen çadır şeklinde düzenek ele geçirildi. Öte yandan, işyerini belediye görevlileri tarafından mühürlendi. Yakalanan 2 şüpheliden E.A. emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, Ş.G. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.