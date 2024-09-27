Kağızman'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
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Kağızman'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Kağızman\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Jandarma, Kağızman'da uyuşturucu ve silah ele geçirerek 1 kişiyi gözaltına aldı.

27.09.2024 11:26
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Kağızman'da jandarma ekiplerinin düzenlendiği operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticareti yapan kişileri deşifre ederek yakalamak, toplumu uyuşturucudan arındırmak, gençleri zehir tacirlerinden korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekiplerince Kars'ın Kağızman ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağdam köyünde ikamet eden S.T.'nin satmak amacıyla uyuşturucu madde ve silah bulundurduğu tespit edildi.

Bunun üzerine hareket geçen jandarma, S.T.'nin ikametgahına operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde arama köpeği Tabla'nın da katılımıyla düzenlenen operasyonda yapılan aramada; 6 kilo 960 gram kubar esrar, 22 kök kenevir bitkisi, 1 adet 7, 65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 9 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.T. hakkında Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yasal işlemler başlatıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığımız, halkımızın huzur ve güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" denildi. - KARS

Kaynak: İHA

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