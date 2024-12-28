Kahraman Mehmetçik'ten Teröristlere Darbe

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Kahraman Mehmetçik teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara kilit vurmaya devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik tarafından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan, çok sayıda bölümü bulunan bir mağara daha teröristlerden temizlenerek kullanılamaz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak" ifadeleri yer aldı. - ANKARA