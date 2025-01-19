Kahraman Polis Hayat Kurtardı

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Kahraman polis Karadeniz'in azgın sularına atlayıp hayat kurtardı: Kurtarma anı kamerada

Denize atlayan kadını ölümün kıyısından çekip aldı

SAMSUN - Samsun'da Karadeniz'in azgın sularına atlayarak ölmek isteyen kadını tereddüt etmeden buz gibi suya atlan polis memuru, kadını ölümün kıyısından kurtardı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan Halk İskelesi'nde saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki S.P. isimli kadın iskelenin ucundan kendimi denize attı. Kadının denize atladığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine Demiz Polisi, ambulans ve Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayı gören vatandaşlar büyük bir panik yaşarken, S.P.'nin hızla sulara gömüldüğü ve boğulmak üzere olduğunu gören Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Turgay Yapıcı, terettüt etmeden kendini Karadeniz'in azgın sularına atarak genç kadını ölümün kıyısından alıp karaya çıkardı. Polisin kahramanlığı taktirle karşılanırken, dalgalar aradından kıyıya çıkartılan S.P. ambulansla hastaneye sevk edildi. S.P.'nin bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.