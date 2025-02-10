Kahramankazan'da 7 Katlı Binada Yangın

3.Sayfa

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 7 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Kahramankazan ilçesi Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangını gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürdü. Yangında büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA